Hırsızlık şüphelisi ağabeyi çıktı
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Hırsızlık şüphelisi ağabeyi çıktı

12.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:00
Hırsızlık şüphelisi ağabeyi çıktı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, pencere camını kırarak girdiği kardeşinin evinden 5 bilezik ve 1500 TL para çaldığı belirlenen Ü.Ö. (55), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, pencere camını kırarak girdiği kardeşinin evinden 5 bilezik ve 1500 TL para çaldığı belirlenen Ü.Ö. (55), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli'nin kırsal Gökköy Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (47), geçen 10 Mart sabahı tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerinde evine dönen M.Ö, evin pencere camının kırık olduğunu fark etti. Evinde hırsızlık olduğundan şüphelenen M.Ö., 5 altın bilezik ve 1500 TL'sinin yerinde olmadığını fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmanın ardından şüpheli olarak M.Ö.'nün ağabeyi Ü.Ö. gözaltına alındı. Ü.Ö. sorgusunda suçunu itiraf edip, çaldığı bilezik ve paraları jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altın ve paralar ise tutanakla sahibi M.Ö.'ye teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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