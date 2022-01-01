Son dakika gündem: HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 600 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENEREK YAKALANDI

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis, iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi B.Y.'yi yaklaşık 600 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yakaladı. Hırsızlık anları kameralara yansıyan B.Y., tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerindeki işyerlerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine kapsamlı çalışma başlattı. Hırsızlık masası ekipleri, olayların meydana geldiği cadde üzerindeki iş yerlerindeki 300 güvenlik kamerasını inceleme aldı. Yaklaşık 600 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen polis, görüntülerde olayın zanlısı çok sayıda suç kaydı bulunan B.Y.'nin olduğunu tespit etti. Çork sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.Y., saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda kanepe ve gardırop içinde, market ve iş yerlerinden çalınan içki, sigara, elektronik eşyalar ele geçirildi.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.