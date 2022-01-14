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Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de, et entegre tesisi ve boş bir tavuk çiftliğinden demir ve alüminyum malzemeler çaldığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, et entegre tesisi ve boş bir tavuk çiftliğinden demir ve alüminyum malzemeler çaldığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmışoğlu ve Emirler mahallesinde faal durumda olmayan et entegre tesisi ve boş bir tavuk çiftliğinde hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonrası birer adet olmak üzere, levye, küçük tüp, demir kesme makası, oksijen tüpü ve aparatları çalan B.D., C.D., M.D., B.D.ve K.B. isimli şüpheliler olay yerinde kullandıkları araçla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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