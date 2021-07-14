Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
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Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Vezirköprü ilçesi kırsal mahalle ve merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi kırsal mahalle ve merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2019 ve 2021 yılları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarının failleri oldukları tespit edilen O.K., Z.A., A.Y., M.Ü. ve H.Ü. isimli yakalanarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen iki adet traktör, birçok tarım aleti ve canlı hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve canlı hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sevk edildikleri Vezirköprü Adliyesi'nde tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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