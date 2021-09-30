Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de hırsızlık için girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çalan 4 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan biri kendini görüntüleyen gazetecilere, "'Biz terörist miyiz, adam mı öldürdük, niye çekiyorsunuz" dedi.

Kayseri'de çeşitli adreslere giren şüpheliler, ziynet eşyası ve para çaldı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. isimli kadınların yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri tarafından aranan 4 kadın, Kocasinan ilçesindeki bir evde hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "'Biz terörist miyiz, adam mı öldürdük, niye çekiyorsunuz?' dedi.