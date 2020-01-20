Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 farklı şahıs yapılan çalışmalarla yakalandı.

20.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:35
Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs yakalandı

'te meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 farklı şahıs yapılan çalışmalarla yakalandı.


Şahinbey İlçe ekipleri tarafından hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda Karatarla Mahallesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelisi, Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen nitelikli hırsızlık olayının şüphelisi ve Yeşilkent Mahallesinde meydana gelen bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olan 3 farklı şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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