Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye 3 bin 150'şer TL 'sokağa çıkma' cezası
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Bitlis, Ahlat, 3. Sayfa

Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye 3 bin 150'şer TL 'sokağa çıkma' cezası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 şahsa, 20 yaş kuralına uymadıkları için 9 bin 450 TL ceza kesildi.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Hırsızlık şüphelisi 3 kişiye 3 bin 150'şer TL 'sokağa çıkma' cezası

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 şahsa, 20 yaş kuralına uymadıkları için 9 bin 450 TL ceza kesildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Ahlat'a bağlı bir köyde 5 şahsa ait sulama sondajlarına enerji sağlayan yaklaşık 180 metre uzunluğundaki kablonun çalınması olayı meydana geldiği belirtildi. Açılamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince meydana gelen olayın aydınlatılması için yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 4 şüpheli şahıs 6 Nisan 2020 günü olay yerine yakın bir yerde araç içerisinde yakalanmışlardır. Araç içerisinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet kablo kesme makası, 1 adet kerpeten, 200 metre uzunluğunda bakır tel kablo ve tel hırsızlığı olaylarında kullanıldığı değerlendirilen muhtelif elektrik malzemeleri ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yakalanan 3 şüpheli şahsın 20 yaş altında olmaları nedeniyle Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uymadıklarından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanmıştır. Jandarma sorumluluk bölgesinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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