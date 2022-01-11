Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Salıpazarı ilçesinde "enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı" faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. Konu hakkında Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Ocak'ta fiziki takibe alınan araçta adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada araç içerisinde; 70 metre kablo, 1 adet kamu kurumlarınca kullanılan tabela, 1 adet kamu kurumlarınca kullanılan personel yeleği ve baret ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." - SAMSUN

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

 Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

 Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title