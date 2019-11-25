Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile çeşitli evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı.

25.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:29
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

'de ekiplerinin düzenlediği operasyon ile çeşitli evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı çalışma yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 farklı evden hırsızlık yaptıkları anlaşılan Esra A., Cansu A. ve Zekiye S.'yi düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Esra A. tutuklanırken, Cansu A. ile Zekiye S. ise adli kontrol şartı verilerek serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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