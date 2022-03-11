Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Uçhisar ve Çat Kasabasında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayına karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda, hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen Y.K., A.K. ve B,Ö. yakalanarak göz altına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title