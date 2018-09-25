Hırsızlık Şüphelisi 3 Çocuk Yakalandı

Samsun'da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Samsun Yabancılar Çarşısı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı iş yerinden 1 adet saat, 1 adet plastik bileklik, 1 adet eşofman altı ve 1 adet tişört çaldığı iddia edilen Y.A.(15), I.S.(14) ve E.H.A.(13), özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 çocuk bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN