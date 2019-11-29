Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Karabük'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

29.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:46
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük ekipleri, il merkezinde meydana gelen 3 araçtan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada olayın şüphelisi olan H.G. (19) ve S.K. (17) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Karabük Adliyesine getirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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