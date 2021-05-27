Son dakika haber: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı
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Son dakika haber: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince iki ayrı mabetten hırsızlık-mala zarar verme, bir açıktan hırsızlık, bir evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali ve 4 ayrı faili meçhul olayda 5 şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar sonucunda olayları gerçekleştiren şahısların O.E., S.K ve A.A isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. Aynı olaylarla alakalı olarak M.G. ve İ.K. isimli şahıslara 'suç eşyasını satın almak' suçundan işlem yapılmıştır. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmiş, işlemlerinin ardından şüpheli A.A. adli kontrol ile serbest kalmış, O.E. ve S.K. tutuklanmıştır" denildi.

Son dakika haber: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika haber: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika haber: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika haber: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı
Son dakika haber: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya ardından polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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