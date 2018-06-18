Hırsızlık Şüphelisi 2 Kardeş Tutuklandı

Hırsızlık Şüphelisi 2 Kardeş Tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.

Hırsızlık Şüphelisi 2 Kardeş Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 5 ayrı yerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.

Muhtelif zamanlarda 5 ayrı yerde gerçekleşen hırsızlık olayların şüphelisi olarak Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındıktan sonra Bafra Adliyesine sevk edilen Adem (25) ve Sinan B. (24) kardeşler mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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