Hırsızlık şüphelisi 132 saatlik görüntüden tespit edildi

20.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:35

MALATYA'da, girdiği evden çeşitli ziynet eşyalarını çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 24 farklı kameradaki 132 saatlik görüntüyü izledi. Kimliği belirlenen şüpheli K.K.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta Karakavak Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevrede bulunan 24 farklı kameranın 132 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi, izini sürdü. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadığı belirlenen K.K.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, evden 14 ayar kolye, 1 yüzük, 14 ayar tektaş yüzük, 22 ayar bileklik, 14 ayar bileklik, 6 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 22 ayar bilezik çaldığı belirtildi.

Kaynak: DHA