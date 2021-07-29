Hırsızlık şüphelisi 12 kişi adliyeye sevk edildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Değişik tarihlerde hırsızlık yaptığı ileri sürülen 12 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri evden hırsızlık, motosiklet, ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı ileri sürülen 12 kişiyi yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, gasp ve yağma suçlarını işlediği ileri sürülen 12 kişi asayiş ekiplerinin 400 saatlik kamera görüntüsünü izlemesi sonucu tespit edildi. Asayiş ekiplerinin huzur adını verdikleri operasyonla şüpheliler şafak operasyonu ile tek tek gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelileri N.K., A.E., B.Y., U.D., H.B., Ö.İ., İ.D., M.O., R.Ö., İ.A., H.B. ve A.C.B. yapılan operasyonla gözaltına alındı. 15 hırsızlık ve 2 ayrı gasp olayını aydınlatan Asayiş ekipleri ilçede ki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı