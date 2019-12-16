Hırsızlık şüphelisi 1'i hamile 2 kadın yakalandı
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Hırsızlık şüphelisi 1'i hamile 2 kadın yakalandı

İSTANBUL'da farklı tarihlerde evlerden 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kadından, 2'si yakalandı.

16.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:04
Hırsızlık şüphelisi 1'i hamile 2 kadın yakalandı
'da  farklı tarihlerde evlerden 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kadından, 2'si yakalandı. Yakalanan kadınlardan birinin hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile kadın adli kontrol  şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklandı. Diğer iki kadını arama çalışmaları sürüyor.

Esenler ve Bahçelievler'de 16 Temmuz-6 tarihleri arasında 4 farklı evde hırsızlık oldu. İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği Marziye G.(22) ve Sevgi I.(27)'yi  11 Aralık Çarşamba günü adreslerine yaptığı operasyon sonucu yakaladı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına şüphelilerden Marziye G.'nin 29 adet suçtan, Sevgi I.'nın ise 33 adet suçtan kaydı olduğu,  arandıkları belirlendi. Şüpheli Marziye G.'nin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kadın hırsızların girdikleri 4 evden dizüstü bilgisayar, saat, ayakkabı, parfüm, ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları toplam 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Marziye G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sevgi I. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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