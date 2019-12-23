Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu
Haberler » Güncel » Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu - Haber

Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

23.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:40
Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu

'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüphelinin depo olarak kullandıkları adreste çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Mahallesi'ndeki bir hırsızlık olayını araştıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini belirledikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların Dumlupınar Mahallesi'ndeki depo olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda cep telefonu, müzik seti ve oto teybi, yazıcı, bilgisayar, aletleri, jeneratörler, 6 teneke zeytinyağı, bisiklet, çim biçme makinesi ve tekerlekli sandalyenin de aralarında olduğu 87 parça eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hırsızlık şüphelilerinin deposunda çok sayıda çalıntı malzeme bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler