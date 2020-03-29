Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalatttı Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalatttıDENİZLİ'de 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalatttı

DENİZLİ'de 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıpayam ile Tavas ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerince, her iki ilçede çapa makinesi ve nakil kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde 16 farklı güvenlik kamerası kayıtlarını yaklaşık 37 saat süreyle inceledi. Görüntülerden şüphelileri tespit eden jandarma, evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlerda, şüpheliler İ.K. (40), Ü.B. (44), İ.İ. (47), A.A. (56) ve N.D. (64) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliye ev hapsi verildi.

Kaynak: DHA