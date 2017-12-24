Hırsızlık Şüphelilerine Jandarma Baskını

BURSA İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda Gemlik ve Mudanya ilçelerinin sahil bölgelerinde meydana gelen ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için araştırma başlattı. Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde istihbari ve teknik çalışma yapan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarının görüntülerini izledi. Hırsızlık olaylarında kullanıldığı belirlenen 4 araca ulaşıp şüphelilerin kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri daha önce hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler A.C. ve O.V.'yi kullandıkları araçlar ve çaldıkları malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gemlik, Mudanya ve Gürsu ilçelerinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli Mudanya ilçesinde adliyeye sevk edildi.



- Bursa