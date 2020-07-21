Hırsızlık şüphelilerinden adliyeye yolunda ilginç söz
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Hırsızlık şüphelilerinden adliyeye yolunda ilginç söz

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde otomobillerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

Hırsızlık şüphelilerinden adliyeye yolunda ilginç söz
21.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:17

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde otomobillerden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı. Olay anlarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "Akşam televizyona çıkacağız" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane, Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar'da meydana gelen 4 ayrı otomobilden teyp, konsol ve navigasyon cihazı çalınması olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve daha sonra kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

4 şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu olayın şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi, 8 Temmuz günü Esenler'de gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adliye yolunda şoke eden sözler

Burada işlemleri tamamlanan İrfan A., Vedat Ö., Enes O. ve Ramazan M. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin adliye yolunda söylediği, "Akşam televizyondayız" sözü ise hayrete düşürdü. 4 ilçede meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Hırsızlık anları böyle görüntülendi

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kırmızı renkli bir araçla hedef olarak belirledikleri otomobillerin yanına geldikleri, daha sonra camlarını kırarak içerisindeki değerli eşyaları çaldıkları ve aynı araçla oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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