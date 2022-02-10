HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'de 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

MERSİN'de 11 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Mezitli ilçesinde 4 bisiklet hırsızlığı, Akdeniz ilçesinde elektrikli bisiklet ve evden hırsızlık, Toroslar ilçesinde 2 işyerinden hırsızlık ve Yenişehir ilçesinde ise 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler M.A. ve suç ortağı Ö.K. kaldıkları otelde yakalandı. Ayrıca kadın şüpheli M.A.'nın aranması olduğundan kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Akdeniz, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title