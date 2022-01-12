Hırsızlık şüphelileri yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerinden 3 bin TL değerinde malzeme çaldığı belirlenen A.Ş. (23), ikametten 6 bin TL değerinde eşya çaldığı belirlenen O.Ö. (27) ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen D.Y. (34) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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