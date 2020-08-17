Hırsızlık şüphelileri yakalandı Gaziantep'te, bir motosiklet hırsızlığı ile iki ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, bir motosiklet hırsızlığı ile iki ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir motosiklet hırsızlığı ile iki ayrı ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise çalıntı para, altın ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şahıslardan birinin, bir evin önündeki motosikleti çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından yakalanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA