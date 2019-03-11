Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lüks villadan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lüks villadan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kayabükü Mahallesi'nde lüks villadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüpheli, jandarma ekiplerince ilçe merkezinde çaldıkları eşyalarla yakalandı.
Kaynak: AA