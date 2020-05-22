Hırsızlık şüphelileri kamerada
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Hırsızlık şüphelileri kamerada

Hırsızlık şüphelileri kamerada Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

22.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:54

Hırsızlık şüphelileri kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te çeşitli tarihlerde meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Eyüpoğlu ve Düztepe mahallelerinde meydana gelen 3 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, bir marketin önünden içi bebek bezi dolu çuval ile bir halk eğitim merkezinden bağlama çaldıkları belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık şüphelileri kamerada

Kaynak: İHA

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