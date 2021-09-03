Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasından tespit edildi
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Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasından tespit edildi

Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasından tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evden 15 bin TL değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, JASAT timleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evden 15 bin TL değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, JASAT timleri tarafından yakalandı.

Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde M.E.K isimli şahsın evinin depo kısmından yaklaşık 15 bin TL değerindeki 2 adet ağaç kesim motoru, 2 adet kaynak makinası, 1 adet spiral, 2 adet toplamda 30 metre uzatma kablosu, 1 adet takım çantası, 2 adet bakır kazanın çalındığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahısların kimliğini tespit etti.

Jandarma tarafından yapılan çalışma sonunda malzemeleri çalan A.U. ve B.K. isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasından tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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