Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep'te bir apartmanın önünden elektrikli bisiklet çalan ve bir otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli 2 şahıs yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yakalandı
29.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:14

Gaziantep'te bir apartmanın önünden elektrikli bisiklet çalan ve bir otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli 2 şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mayıs 2020 günü ilçe merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde bir apartmanın önünden elektrikli bisiklet çalıp, bir otodan hırsızlık yapan şüpheli 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerin çaldığı elektrikli bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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