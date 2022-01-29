HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ESNAF TARAFINDAN YAKALANDI - Haberler
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HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ESNAF TARAFINDAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'da, sanayi sitesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli esnaf tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

EVREN, ANKARA (DHA) - ŞANLIURFA'da, sanayi sitesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli esnaf tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 şüphpeli işyerleri kapalı olan sanayi sitesi önünde bulunan demir malzemelerini çaldı. Şüpheliler, daha sonra çaldıkları demirleri sitedeki esnaflara satmaya kalkıştı. Durumu fark eden şüpheliler, esnaflar tarafından jandarmaya teslim edildi. Şüphelilerin, yaptığı hırsızlık ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ESNAF TARAFINDAN YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ESNAF TARAFINDAN YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ESNAF TARAFINDAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Evren, Esnaf, Güncel, Haber

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