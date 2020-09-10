Hırsızlık şüphelileri çaldıkları eşyalarla yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri çaldıkları eşyalarla yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri çaldıkları eşyalarla yakalandı
10.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:46

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede yapmış oldukları çalışma ve elde edilen deliller sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin R.Ç. ve M.P. olduğunu belirledi.

Çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan R.Ç ve M.P, gözaltına alındı.

Polis, ele geçirdiği 2 diz üstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 2 kol saati ve bir tıraş makinesini sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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