Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

16.12.2020 01:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 01:15
Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

ANKARA'da, hırsızlık şüphelisi 3 kişi, ihbar üzerine gelen mahalle bekçilerinin uyarı ateşi açmasına rağmen otomobille kaçtı.

ANKARA'da, hırsızlık şüphelisi 3 kişi, ihbar üzerine gelen mahalle bekçilerinin uyarı ateşi açmasına rağmen otomobille kaçtı. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Keçiören ilçesi Anavatan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, 06 ENB 51 plakalı otomobille geldikleri mahallede bir işyerine girdi. Olayı fark eden mahalle sakini, polise ihbarda bulunarak evinin penceresinden cep telefonu kamerası ile hırsızlık şüphelilerini görüntülemeye başladı. Bu sırada, adrese gelen mahalle bekçileri, kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için tabanca ile uyarı ateşi açtı. Şüphelilerden biri yaya olarak, 2 şüpheli de otomobille kaçtı. O anlar, vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.Öte yandan; olayda kullanılan ve çalıntı oldtuğu anlaşılan otomobil, 3 gün önce Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.


Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı
Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı
Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı
Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

İlgili Haberler

Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
Bekçilerin yanında durup maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı
Bekçilerin yanında durup maske takmayan arkadaşına ceza yazdırdı
Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Samatta Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Rusya Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 01:16:40. #1.14#
title