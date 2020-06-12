Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

Anadolu Yakası'nda evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi
12.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:40

Anadolu Yakası'nda evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik'te birçok ev iş yerindeki hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri ve kullandıkları araçları tespit etti.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, 9 Haziran'da 16 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise tabanca, ziynet eşyası, çok sayıda cep telefonu, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

- Pandemi sürecinde maske ve dezenfektan çalmışlar

Şüphelilerin pandemi sürecinde kapalı olan iş yerlerini hedef aldıkları, nöbetleşe çalışan PTT şubeleri, eczaneler ile tekel bayileri gibi yerlerden hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Eczanelerden kırmızı reçeteli ilaç, maske ve dezenfektan gibi ürünleri çaldıkları tespit edilen şüphelilerin normalleşme sürecinin başlamasıyla da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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