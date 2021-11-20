Hırsızlık şüphelileri, 500 saatlik görüntü kaydından yakalandı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 11 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, 500 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde iş yeri, ev ve araçlardan 11 hırsızlık ihbarı yapılması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 150 güvenlik kamerasına ait 500 saatlik görüntüleri mercek altına alan ekipler; D.G., S.E., S.Ö. ve S.İ.'yi evlerine yapılan baskınla yakaladı. Hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı saptanan şüphelilerden S.Ö.'nün, aynı suçtan girdiği cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin araçtan 2 dakikada hırsızlık yaptığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.