Hırsızlık şüphelileri 378 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri 378 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

27.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:36
Hırsızlık şüphelileri 378 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

Mardin'de güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Mardin'de güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kente 4 farklı işyerinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 378 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 3 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 10 kilogram çay ve 2 koli şeker, kaçak sigara ve bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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