Hırsızlık şüphelileri 123 saatlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı Malatya'da bir evden 50 bin lira değerinde altın ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, 123 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı.

Malatya'da bir evden 50 bin lira değerinde altın ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, 123 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kapıyı zorlayarak girdikleri evden 50 bin lira değerinde altın ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için 45 iş yerinden alınan toplam 123 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelendi.

Ekipler, olayın şüphelileri olduğunu belirledikleri ve olay yeri civarında yüzlerini kapatarak gezdiği tespit edilen 2 kadının evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA