HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 1200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iş yeri ve evlerden hırsızlık şüphelisi 3 kişi polisin 800 güvenlik kamerasından izlediği 1200 saatlik görüntüler ile yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekipleri, son bir haftada işyeri ve evlerden yapılan hırsızlıklar üzerine harekete geçti. Şüphelilerin girdikleri ev ve işyerlerinin kapılarını kilit ve cam kırma yöntemiyle açtıklarını belirleyen polis, bölgelerdeki 800 güvenlik kamerasındaki 1200 saatlik görüntüyü inceledi. İncelemede, hırsızlıkları daha önceden çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan S.K., T.B. ve E.A.'nın yaptığı belirlendi. 3 kişi adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.