Hırsızlık suçundan yakalandı, gazetecileri, 'Çıkınca hesaplaşacağız' diyerek tehdit etti (2)
2'Sİ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 12 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan biri küçük yaşta 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
16.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:10
2'Sİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan biri küçük yaşta 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden E.Ş. ve M.N.Y. tutuklanırken, küçük yaştaki V.Ş. ile Azeri uyruklu olduğu belirtilen M.B. adli kontrolle bırakıldı.
Kaynak: DHA