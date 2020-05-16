Hırsızlık suçundan yakalandı, gazetecileri, 'Çıkınca hesaplaşacağız' diyerek tehdit etti (2) 2'Sİ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 12 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan biri küçük yaşta 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

2'Sİ TUTUKLANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan biri küçük yaşta 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden E.Ş. ve M.N.Y. tutuklanırken, küçük yaştaki V.Ş. ile Azeri uyruklu olduğu belirtilen M.B. adli kontrolle bırakıldı.

Kaynak: DHA