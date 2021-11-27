Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Talas ilçesinde yapılan çalışmalarda hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunda 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (22) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ