Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de hakkında 'hırsızlık' suçundan 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Talas ilçesinde yapılan çalışmalarda hakkında 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçunda 11 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (22) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.T., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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