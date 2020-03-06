Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahsı kent merkezinde yakaladı.
Polis tarafından adli makamlara sevk edilen şahıs işlemlerinin ardından Gölbaşı Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA