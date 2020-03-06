Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

06.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:04
Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs ekipleri tarafından yakalandı.


Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahsı kent merkezinde yakaladı.


Polis tarafından adli makamlara sevk edilen şahıs işlemlerinin ardından Gölbaşı Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler