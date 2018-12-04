Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Kadın Tutuklandı

Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Kadın Tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kadın tutuklandı.

Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Kadın Tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kadın tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yargılandığı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.A.'yı Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. adlı kadın, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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