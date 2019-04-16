Hırsızlık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Genç Tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.İ.(27), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.İ. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA