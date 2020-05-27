Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken böyle yakalandı
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Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken böyle yakalandı

Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken böyle yakalandı Zonguldak'ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan E.B. caddede gezerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

27.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:55

Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken böyle yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan E.B. caddede gezerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2006 yılından buyana onlarca hırsızlık olayına karışan ve Zonguldak'ta esnafları canından bezdiren E. B. Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde görülmesi üzerine polise ihbar edildi. Polisin ısrarlı kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan E.B. kıskıvrak yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken böyle yakalandı

Kaynak: İHA

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