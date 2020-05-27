Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken yakalandı
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Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken yakalandı

Zonguldak'ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan E.B. caddede gezerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken yakalandı
27.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:16

Zonguldak'ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan E.B. caddede gezerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2006 yılından buyana onlarca hırsızlık olayına karışan ve Zonguldak'ta esnafları canından bezdiren E. B. Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde görülmesi üzerine polise ihbar edildi. Polisin ısrarlı kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan E.B. kıskıvrak yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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