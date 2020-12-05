Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)
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Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)

05.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:52
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADABursa'nın İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri tarafından oto hırsızlığı suçundan arandığı tespit edilince yakalanan Coşkun T.'nin, hırsızlık yaptığı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri tarafından oto hırsızlığı suçundan arandığı tespit edilince yakalanan Coşkun T.'nin, hırsızlık yaptığı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce çevreyi kontrol eden şüphelinin, daha sonrasında otomobilin kapısını açarak içeri girmesi ve ardından otomobilin alarmının çalmasıyla birlikte panikleyerek, aldığı malzemeler ile bölgeden ayrılması yer alıyor.


Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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