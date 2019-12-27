Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da, hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

27.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:08
Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

'da, hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan şahıs, ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 11 ayrı hırsızlık suçundan ve 2 yıl 9 ay hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu iddia edilen A.P., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından emniyete götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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