Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda uyuşturucu kullandığı iddia edilen M.E'yi elektrik panosu üzerinde sızmış bir vaziyette gören vatandaşlar durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, GBT sorgusunda şahsın hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan M.E., polis ekiplerince İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının üzerinden bir miktar bonzai çıktı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

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