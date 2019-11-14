Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
Nevşehir adli makamlarınca aranan ve Fethiye adli makamlarınca hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Nevşehir adli makamlarınca aranan ve Fethiye adli makamlarınca hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık, Fethiye adli makamlarınca hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan O.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR