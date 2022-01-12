Hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı - Haberler
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Hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma operasyonuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma düzenledi. Ekipler, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan R.K'yi, düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan R. K., karakola götürüldü. - ANTALYA

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