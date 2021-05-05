Hırsızlık suçundan aranan kişi, İnegöl'de uygulamada yakalandı
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Hırsızlık suçundan aranan kişi, İnegöl'de uygulamada yakalandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, uygulama noktasında yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, uygulama noktasında yakalandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada, emniyet ekiplerince durdurulan B.K'nin hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan B.K, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık suçundan aranan kişi, İnegöl'de uygulamada yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan kişi, İnegöl'de uygulamada yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan kişi, İnegöl'de uygulamada yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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