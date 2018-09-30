Hırsızlık Suçundan Aranan Çocuk Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından hırsızlık suçundan aranan çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan aranması olan C.A. (16), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fatih Mahallesi'nde yakalandı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda C.A.'nın 3 ayrı iş yerine daha girerek 2 sadaka kutusu ve 300 lirayı parayı alarak kaçtığı tespit edildi. C.A., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN